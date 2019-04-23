Tamer Kıran: Yarınlarımız emin ellerde

TBMM’nin 99’uncu açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün törenlerle kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran bir kutlama mesajı yaynladı. İşte Kıran'ın mesajı:

Dünya'da ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı başka örneği olmayan anlamlı bir gün olarak sevgili çocuklarımıza armağan edilmiştir.

Geleceğimiz olan çocuklarımız ortak değerlerimiz için umut ve güven kaynağıdırlar. Tıpkı bizler gibi evlatlarımızın ve kendilerinden sonra gelecek olan nesillerin de mutlu ve umutlu olabilmesi için büyük sorumluluklar üstlenmeleri gerektiğini düşünüyor ve bunu başarabileceklerine inanıyorum. Biliyorum ki yarınlarımız emin ellerdedir…

Zamanın imkânsızlıkları ve yokluğa rağmen milletimizin sağlam ve yıkılmaz iradesinin ve azminin göstergesi olan meclisimizin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, bizim için pek çok açıdan önemli bir dönüm noktasıdır.

Hem Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı hem de bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımız için bir şenlik olan bu özel ve anlamlı günü bizlere hediye eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha yineliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Vira Haber