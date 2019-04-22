Yavuz Körfezde ruhsat bekliyor!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) satın aldığı Türkiye’nin 2. derindeniz sondaj gemisi TPAO Yavuz Deepsea Metro 1’in ruhsatlandırma ve sertifikasyon faaliyetleri HeliPLAT tarafından başlatıldı.

Gemi, Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını gerçekleştirecek. Şu anda İzmit Körfezi’nde Altınova açıklarında demirli olan Yavuz, ruhsat ve sertifikalarını aldıktan sonra Türkiye adına denizlerde petrol ve doğalgaz arayacak. Bilindiği üzere TPAO’nun ilk gemisi olan TPAO Fatih Deepsea Metro 2’nin de ruhsatlandırma ve sertifikasyon çalışmaları halen devam ediyor.

Vira Haber