Urla'da şenlik havasında deniz temizliği

Urla Belediyesi ev sahipliğinde DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde yapılan temizlik seferberliği, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve gönüllülerin katılımıyla şenlik havasında geçti.

Urla Kent Konseyi ve çalışma grupları, TEMA Vakfı, TED İzmir Koleji, EGİAD Ortaokulu, Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’ndan öğrenciler ve Johnson Controls firması çalışanlarının katıldığı etkinlik, Urla İskele Meydanı’nda başladı. Temizlik seferberliğinde Urla İskele kıyı şeridi ve Kum Denizi mevkiinde gönüllü katılımcılar tarafından kıyı temizliği, liman içi ve civarında Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sualtı Topluluğu tarafından deniz dibi temizliği yapıldı. Karadan ve denizden eş zamanlı gerçekleşen etkinlik sonunda yaklaşık 500 kilogram katı atık toplandı. Şenlik sonunda Urla İskele’de “Yaşasın Deniz” mesajı verilirken, cinslerine göre ayrılan atıkların doğada kaybolma süresi ve deniz ekosistemine verdiği zararlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, denizlerin yaşamın başlangıcı ve varlık nedeni olduğunu belirleterek, “Deniz varsa hayat var, biz varız. Temiz denizlerde yüzmek ve eğlenmek istiyorsak kıyılarımızı ve denizlerimizi korumak zorundayız. Önemli olan temizlemek değil kirletmemek. Herkesi gönüllü olup denizlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Vira Haber