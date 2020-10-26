Uruskiy: “Ukrayna, Türkiye İle Yeni Korvet Yapımını Görüşüyor”

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Stratejik Sanayiler Bakanı Oleg Uruskiy, “İlk korvet Türkiye’de bizim de katılımımızla üretilebilir. Sonraki tüm gemiler zaten bir Ukrayna işletmesinde üretilecektir. Burada, yani Ukrayna’da, Türkiye’de değil. Bu temel bir koşul.” dedi.

Ukrhaber'in haberine göre, aynı zamanda Türk tarafıyla bu proje konusunda henüz detaylı görüşmeler yapılmadığını açıklayan Uruskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Türk korvetlerine olan ilgisini de doğruladı.

Basın toplantısında, Ukrayna Stratejik Sanayilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ukrayna gemi inşa endüstrisinin çok zor durumu olduğu hakkında bilgi verirken “Nikolayev’deki Devlet Gemi İnşa Merkezine yaptığımız ziyaret sırasında, ana müşteri olan Ukrayna Donanması’nın katılımıyla ciddi bir toplantı yaptık. Durumumuz gemi inşa endüstrisinde gerçekten çok kritik. Bugün, Ukroboronprom teşebbüsünde aslında gemi yapımı üzerine iki devlet işletmesi var.” dedi.

Bunlardan birinin tasarım bürosu (DPCK) ve ikincisinin, farklı türdeki gemiler için onarım bürosu şeklindeki devlet kuruluşu “Nikolaevsky gemi inşa tesisi” olduğunu açıkladı.

Hemen hemen tüm diğer özel gemi inşa işletmeleri, en büyüğü olan ChSZ’de dahil oldukça ciddi bir durumda diyen Urumskiy “Bugün anladığım kadarıyla Savunma Bakanlığı, korvetin inşasına kendi çıkarına devam etmenin uygunluğunu görmüyor. Ancak mesele değerlendiriliyor: Bu Türkiye ile nihai bir karar ise zaten biraz farklı bir sınıftaki korvet yapımında nasıl kullanılacağı müzakere konusudur.” dedi.

Vira Haber