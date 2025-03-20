Üsküdar'da Balıkçı Teknesi Battı
Üsküdar Harem'de, şiddetli rüzgârın etkisiyle su alan bir balıkçı teknesi battı. Batan balıkçı teknesi dron ile görüntülendi
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Geçtiğimiz gün özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Üsküdar Harem'de bağlı bulunan bir balıkçı teknesi de kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalara yenilerek su alıp battı. Kimsenin yaralanmadığı olayda tekne adeta suya gömüldü. Burun kısmı görülen ve kurtarılmayı bekleyen tekne dron ile görüntülendi.
Vira Haber
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