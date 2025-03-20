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Çanakkale Boğazı'nda Atık Taşıma Tankeri Karaya Oturdu

Çanakkale Boğazı'nda Atık Taşıma Tankeri Karaya Oturdu

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri Kepez önlerinde, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

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Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri Kepez önlerinde, Kepez Limanı'na yanaştığı sırada karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli' römorkörü sevk edildi. Gemide 1160 metreküp atık bulunduğu öğrenildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Vira Haber


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