İş Makineleriyle Denizi Doldurmuşlar

Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde bulunan 502 ve 503 ada 1 parsellerdeki deniz kıyısında devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda denizin iş makineleri ile doldurulduğu ihbarı yapıldı.

Belirtilen bölgeye Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleri gitti.

Yapılan incelemede deniz doldurma işleminin bir firma tarafından yapıldığı belirlendi. Dolgunun kaldırılmasına başlanarak firmaya cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Vira Haber