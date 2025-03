Celestyal: ‘’Santorini’ye Dönen İlk Kruvaziyer Hattı Olacağız, İlk Sefer 23 Mart’ta’’

Belirsizliği süren Santorini hakkında bir açıklama yayınlayan Celestyal, güzergahında bir değişiklik olmayacağını ve Yunan otoritelerinin son kararlarına paralel olarak Santorini rotasına devam edeceğini kaydetti.

Celestyal, açıklamasında Yunan Adaları programının güzergahında yer alan, ancak gelişmelere paralel olarak beklemeye aldığı Santorini adasına dair güncellemeyi şöyle duyurdu:

'‘Santorini’ye geri dönüyoruz’’

‘’Küresel operasyonlarımızı bölgedeki gelişmeleri ve otoriteleri takiben yakından izleyerek güncelliyoruz. Yunan hükümetinin son tavsiyeleri doğrultusunda, 23 Mart 2025'ten itibaren Santorini adasına geri döneceğimizi teyit edebiliriz. Bu karar, Mart 2025'ten itibaren kalkışlı tüm 'Iconic Aegean' ve Mayıs 2025'ten itibaren kalkışlı tüm ‘Idyllic Aegean' seferlerimizi kapsamaktadır. Yunan hükümetinin tavsiyesi uyarınca, bir sonraki duyuruya kadar misafirlerimizi Santorini adasında, Fira ana kentine arabayla 20 dakikalık kısa bir mesafede bulunan Athinios limanına indireceğiz.

Misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği ve huzuru her zaman en büyük önceliğimiz olacaktır, bu nedenle Yunan makamlarının yürürlükteki geçici kısıtlamaları kaldırmasının ardından Santorini'ye dönen ilk kruvaziyer hattı olmaktan mutluluk duyuyoruz.’’

‘’Bölgenin normalleşmesi, gemilerin gelmesi demek’’

Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz; Celestyal’in Santorini’ye gitmesinin önemine ve sezonun açılışına değinerek şunları söyledi: ‘’Celestyal’in Santorini’ye gitmesi bölgenin normalleşmesi anlamına geliyor. Santorini’de yaşanan doğal hareketlilik bir süredir hem cruise sektörünü hem bölge turizmini hem de Türkiye turizmini etkileyecek şekilde belirsizlik yaratmıştı. Celestyal’in Santorini’ye seferlerini başlatma kararı diğer cruise şirketlerine de öncülük edecektir. Santorini’ye gemilerin gelmesi aynı zamanda ülkemiz limanlarına da gemilerin gelmesi demek. Dolayısıyla ülkemizi de etkileyen bu belirsizlikte normalleşme sürecine girilmiş oluyor diyebiliriz. Celestyal aynı zamanda Türkiye limanlarına da en çok uğrak yapan cruise şirketi olarak önem taşıyor. Celestyal filosunun Discovery gemisi sezonun ilk seferi için Atina’dan hareketle 22 Mart günü sabah 07.00’de Kuşadası Limanı’mıza gelecek. 3 gecelik Yunan Adaları seferinin rotasında Patmos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos var. 4 gecelik programda rotaya Rodos eklenecek. Gemimiz bu ilk seferinde böylelikle 23 Mart’ta Santorini’ye sezonun ilk uğrağını yapmış olacak. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan seferlerimizle 3, 4 gecelik Yunan Adaları programlarımız için her salı ve her cumartesi olmak üzere gemilerimiz Kuşadası’na gelecek. Ayrıca 7 gecelik programımız için Kuşadası’na her pazartesi bir gemimiz daha eklenecek. Böylelikle Kasım ayı sonuna kadar haftada 3 gün gemilerimiz Kuşadası’na uğrayacak. Yine ülkemize en çok uğrak yapan gemi sirketi olmaya devam edeceğiz.’’

Vira Haber