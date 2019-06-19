Uyuşturucu taşıyan gemiye Akdeniz’de operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 4 ay önce Moldova bayraklı ELG adlı yük gemisiyle yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Hürriyetin haberine göre alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip yürütüldü. Geminin geçtiğimiz Pazartesi günü Cezayir açıklarında olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, İtalya ve İspanya güvenlik birimlerine bilgi verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın verdiği bilgi üzerine İtalya ve İspanya güvenlik birimleri gemiye Cezayir açıklarında operasyon düzenledi. Gemiye çıkan İtalya ve İspanya güvenlik güçleri gemide yaptıkları aramada, zulalar içinde 12 ton toz esrar ele geçti. Gemi personeli olan 8 Ukraynalı gözaltına alındı. Uyuşturucunun Libya’ya buradan da tüm Avrupa’da piyasaya sürüleceği belirlenirken, 8 Ukraynalı tutuklandı.

Vira Haber