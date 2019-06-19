D-Marin Turgutreis’e bir ödül daha!

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, “Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni” bu yıl Fethiye Belediyesi ev sahipliğinde Ece Saray Marina’da gerçekleştirildi. Bulunduğu yörede çevre bilincinin artmasını sağlamak ve Mavi Bayrak Ödülleri’nin korunması için 2011 yılından bu yana gerçekleşen etkinlikte D Marin Turgutreis yine ödülün sahibi oldu.

Mavi Bayrak Ödülüne hak kazanmış olan 463 plaj, 15 yat ve 22 marinayı temsilen kurumlara plaketleri verildi. D-Marin bünyesinde faaliyet gösteren D-Marin Turgutreis, yıl boyunca çevreyi korumak için düzenlediği etkinliklerle “En İyi Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülünü almayı hak kazandı.

Faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutan D-Marin, doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeterek verdiği hizmetlerine devam edecek.

Vira Haber