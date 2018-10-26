UZMAR'dan ‘Petrol Kirliliği Tatbikatı’

UZMAR, Aliağa Nemrut Koyu'nda bulunan kıyı tesisleri ile birlikte deniz kirliliği acil müdahale tatbikatları gerçekleştirdi. Tatbikatlara Aliağa Liman Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri gözlemci olarak katıldı.

Geçtiğimiz ay Aliağa ve Foça'da yaşanan petrol kirliliğine çok kısa sürede etkin müdahalede bulunan ve 1 ay boyunca kirlilikten etkilenen kıyı ve deniz alanlarında başarılı bir şekilde temizlik faaliyetlerini yürütmüş olan UZMAR, Nemrut Koyu'nda bulunan kıyı tesisleri ile birlikte deniz kirliliği acil müdahale tatbikatları gerçekleştirdi.

DENİZ KİRLİLİĞİ TATBİKATI

Geçen hafta Nemrut Koyu'nda faaliyet gösteren APM Terminali ile birlikte deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı düzenleyen UZMAR, bu hafta içerisinde yine Nemrut Koyu'nda bulunan Egeçelik, Batıçelik, Batıliman, İDÇ, Nemport, Petkim, Milangaz, terminalleri olmak üzere 6 kıyı tesisinin iştirakiyle ortak deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatlara Aliağa Liman Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri gözlemci olarak katıldı.

Tatbikatlar sırasında UZMAR ve kıyı tesisleri arasındaki iletişim, koordinasyon ve işbirliğinin iyi düzeyde olduğu gözlendi.

YATIRIMLAR TAKDİRLE KARŞILANIYOR

UZMAR Denizcilik Firması’nın uzun yıllardır Aliağa bölgesinde tecrübeli kılavuz kaptanları, mühendisleri, uzman personeli ve üst düzey donanımlı deniz araçları ve ekipmanlarıyla sürdürmekte olduğu kılavuzluk, römorkörcülük ve acil müdahale hizmetleri ve bu hizmetler çerçevesinde hizmet standartlarını yükseltme adına yapmakta olduğu büyük ve doğru yatırımlar, bölgedeki tüm paydaşlar tarafından memnuniyet ve takdirle karşılanıyor.

Aliağa Çakmaklı Köyü'nde konuşlu UZMAR Acil Müdahale Merkezi sayesinde geçtiğimiz ay Foça ilçesinde yaşanan petrol kirliğine kısa sürede etkin ve başarılı bir şekilde müdahale edilmiş olmasıyla UZMAR Acil Müdahale Merkezi'nin bölgede güven teşkil eden önemli bir bölgesel yapılanma olduğu bir kez daha görüldü.

Vira Haber