Fransa sahilleri akaryakıta bulandı

Tunus ve Kıbrıs bandıralı iki geminin 7 Ekim’de Fransa açıklarında çarpışması sonucu büyük miktarda gemi yakıtının Akdeniz’e aktığı ortaya çıkmıştı. Ülkenin güneyinde bulunan Var ili valiliğince yapılan açıklamada, Cote d’Azur başta olmak üzere birçok alanda gemi yakıtlarının çevreye yayıldığı kaydedildi.

Çevreye yayılan yakıtın birçok katman halinde denize yayıldığı kaydedilen açıklamada, en az 49 sahilin kirlendiği belirtildi. Açıklamada, yüzlerce kişinin yakıt tabakalarının temizlenmesi için çalışmalarda yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Çevre ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı François de Rugy ise, denize dökülen yakıtlara dair incelemelerin devam ettiğini ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Vira Haber