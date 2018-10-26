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Walaka kasırgası sonrası bir ada yok oldu

Walaka kasırgası sonrası bir ada yok oldu

Hawaii’de meydana gelen Walaka kasırgasının geçmesinden sonra Hawaii’de bir ada kayboldu. Ada yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.

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ABD’nin Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgası adalardan birini haritadan sildi. Bilim adamları yaşananları iklim değişikliğinin göstergesi olarak yorumladı.

ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının geçmesinden sonra Hawaii’de bir ada dalgaların altında kayboldu. ABD Balık ve Yaban Hayatı Ofisi tarafından sağlanan uydu görüntülerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki adanın dalgaların altında kaldığı kaydedildi.

 Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık” şeklinde yorumladı. Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim adamları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti.

Kaybolan ada ayrıca nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.

Vira haber

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