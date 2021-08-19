UZMAR'ın geliştirdiği projenin sözleşmesi İDEF 2021’de imzalandı

Daha önce alımı yapılan ve bir süredir hizmet alımı sürdürülen, UZMAR Tersanesinin geliştirdiği SEM kurumsal kaynak planlamasının ek modüller tedariki sözleşmesi İDEF 2021’de imzalandı.

UZMAR’ın mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Milgem Pakistan Korvet Projesi’nde kullanılan SEM Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, projenin zamanında teslimatı için büyük önem taşımakta. PN (Pakistan Navy / Pakistan Deniz Kuvvetleri) MİLGEM Projesi, Türkiye’nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ürün ihracatı özelliğini de taşıyor.

4 gemiden oluşan PN MİLGEM Programı kapsamında, 2 gemi İstanbul Tersanesi Komutanlığında ve 2 gemi Karaçi Tersanesinde inşa edilecek. 11 Mart 2019 tarihinde başlayan programla 4 geminin sırasıyla Ağustos 2023, Şubat 2024, Ağustos 2024 ve Şubat 2025’te teslim edilmesi planlamakta.

UZMAR tarafından gemi inşa sektörüne özel olarak geliştirilen SEM Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı, geminin inşa süreçlerini dünyanın herhangi bir yerinden kontrol edebilmeyi mümkün kılıyor.

Vira Haber