Vali: Salda'ya el uzatanın elini kırarlar

Burdur Valisi, Salda Gölü kıyısının yarısının imara açılacağı iddiaları için "Salda'ya el sürenin elini kırarlar" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalları ve turkuaz suyuyla ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak ünlenen Salda Gölü’ndeki koruma faaliyetlerine ilişkin, Salda Gölü’nün, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin herkesin içini rahatlatan bir gelişme olduğunu söyledi. Salda Gölü’nün bu kararla, Türkiye’de 18 özel alandan biri olduğunu anımsatan vali, kıyının büyük bölümünün imara açılacağı eleştirilerine ise “Salda’ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda’ya bir çivi bile çaktırmıyoruz” yanıtın verdi.

İnsuyu Mağarası ve Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sonucu yıl sonu itibarıyla 120-130 bin ziyaretçi sayısına ulaşılacağını belirten Vali Şıldak, bunun kent için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Salda Gölü’nde alınan tedbirlerle, koruma kullanma dengesi her zaman gözetildiğini öne süren Işıldak, şu açıklamada bulundu: “Bundan sonra çok daha iyi gözetilecektir. Birinci amacımız, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü ile bütün tarihi ve doğal güzelliklerimizi orijinal haliyle muhafaza etmektir. Kim ne derse desin, aksi bütün söylemleri reddediyoruz. Salda’ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ilin valisi olarak söylüyorum. Salda’ya bir çivi bile çaktırmıyoruz. Korumaya yönelik alınan bütün tedbirleri başka amaçlarla kullanıp söyleme dönüştürmek her şeyden önce insanlıkla bağdaşmaz. Temel yaklaşımımız ‘Turizme evet.’ ancak ‘koruyarak yaşatılan’ bir turizm değeriyle.”

Vira Haber