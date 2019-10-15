Liberya Sicili, yeni Imabari’de ofis açtı

Liberya, Sicili'nin bölgedeki hızlı büyümesine bağlı olarak Asya'daki tam hizmet ofisleri ve temsilcileri ağını inşa ediyor ve 2017'den bu yana Asya'da beşinci ofisini açtı. Her bir genişleme, hizmet kalitesinden ödün verilmemesini garanti ederken, Sicil'in pazarın özel taleplerini karşılamasına izin verir.

Liberya Uluslararası Gemi ve Şirket Sicil (LISCR) Japonya Başkanı Eiji Okazaki başkanlığındaki Imabari ofisi, gemi kayıtlarını ve teknik meseleleri ile yerel olarak ilgilenmek için eğitilmiş kilit personelden oluşuyor. 2017'den beri Tokyo ofisine liderlik yapan Okazaka, şimdi Liberya'nın en büyük ve en aktif bölgelerinden biri olmak adına gelişime yardımcı oldu.

Ofise alışma partisi, 170'in üzerinde gemi sahibi, gemi üreticisi, banka, sigorta şirketi, ticaret şirketi, klasman topluluğu ve hukuk bürosundan oluşan bir kalabalıkla birlikte 3 Ekim 2019'da yapıldı. LISCR Operasyon Direktörü, Alfonso Castillero'nun konuşmasıyla başlayan gece Japon gemi sahipleri Seno Kisen şirketinin Genel Müdürü Nagahisa Seno, Shoei Kisen ve Imabari Shipbuilding Başkanı Bay Yukito Higaki'nin tebrik eden sözleriyle ve Class NK Başkanı ve LISCR Japonya'nın stratejik ortağı Koichi Fujiwara'nın cesaret verici sözleriyle devam etti.

Alfonso Castillero, “Imabari ofisini açmak, Sicil için doğal bir adımdı; Müşteri tabanımız Japonya'da büyüdükçe tabanla birlikte büyümeliyiz. Ofis, kişiselleştirmek ve kaliteli hizmet sunmak adına kilit öneme sahip şekilde müşterilerimizle aynı dili konuşan Japon denizcilik profesyonelleri tarafından işletilmektedir. Liberya, dünyanın neresinde olursa olsun Liberyalı bayraklı gemi sahiplerini desteklemek için dünyanın dört bir yanındaki kilit noktalarda ofisler açmaya devam edecek. ”

Liberya'nın Imabari ofisi, LISCR'ın Japonya ekibinin azami çabasıyla kuruldu ve LISCR'ın ABD'deki merkezi ve Tokyo ofisi personeli tarafından sürekli olarak desteklenecek.

Vira Haber