Rusya, Ukrayna gemilerini iade edecek

Radio Svoboda haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Prıstayko, taraflar arasında bir iletişimin olduğunu ve üç askeri gemiyi iade etme konusunda son aşamaya gelindiğini kaydederken, “Gemileri yakın zamanda iade edecekler. Teknik konular şu an deniz komutanlığı tarafından görüşülüyor. Dışişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz sürecinin tamamlanmasını sağlamak.” dedi.

Rusya’nın gemilere düzenlediği saldırının izlerini gizleyebileceğinden korktuğunu belirten Prıstayko, “Bize bu gemilerinin ne durumda iade edileceğini görmek istiyoruz. Örneğin saldırı izleri kalacak mı? Gemileri geri aldığımız zaman bu izlerin artık gemilerden silinmiş olacağından korkuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bunun dışında Prıstayko Ukrayna’nın, Rusya’nın Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi kararını yerine getirmesini hâlâ tanımadığını da vurgularken, “Rusya denizcilerimizi mahkeme talebi üzerine iade etmedi bu yüzden kararı yerine getirdiğini kabul etmiyoruz. Denizciler daha önce hiçbir değişim yapılmadan bize iade edilmeliydi.” diye kaydetti.

Vira Haber