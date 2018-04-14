Van Gölü'nde deniz otobüsleri seferlerine başladı

Van Gölü'nde daha konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak için Deniz Otobüsleri seferlerinin başlayacağını açıklayan Van Büyükşehir Belediyesi, bugün itibariyle Deniz Otobüsleriyle hizmet verileceğini açıkladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne ait deniz otobüslerinin yerli ve yabancı turistleri Edremit-Akdamar, Akdamar-Edremit arasında taşıdığı belirtilen açıklamada, her seferde ortalama 70 kişinin taşınabildiği ve deniz otobüslerine, Edremit Marina'dan binen yolcular Van Gölü sularından geçerek Akdamar Adası'na ulaştıkları ifade edildi.

Deniz otobüsleri sefer bilgileri ve tarifesi hakkında da bilgiler erilen açıklamada, deniz otobüslerinin Akdamar Adası'na seferlerinin hafta sonları: 10:30, 12:00 ve 14.00 gidiş, 13:00, 15:30 ve 17.00 arasında da dönüş şeklinde düzenlendiği, gidiş-dönüş ücretinin ise kişi başı 12 TL olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, deniz otobüslerinin özel günler ve etkinlikler için de hafta içi kiralanabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Deniz otobüslerinde sadece Belvankart ile yolculuk yapılabileceği uyarısında bulunuldu.

Vira Haber