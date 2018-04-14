Deniz ticareti emisyonları yarı yarıya azaltılacak

Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Londra’da yaptığı toplantıda, 170’den fazla ülke, deniz taşımacılığı emisyonlarını 2050 yılına kadar 2008 düzeyine göre yüzde 50 azaltma konusunda ortak karara vardı; yapılan anlaşmada hedefi yüzde 100 azaltıma çıkarma konusuna da güçlü bir vurgu yapıldı. IMO Çevre Koruma Komitesi tarafından onaylanan karar, resmileşti.

HEDEF GEMİLERDE YENİLENEBİLİR YAKIT KULLANIMINI GEREKTİRİYOR

Bu hedefe ulaşmak, 2030’larda okyanuslarda seyreden deniz taşıtlarının çoğunun sıfır emisyonlu yenilenebilir yakıt kullanacağı anlamına geliyor. Küresel ticaretin yüzde 80’ini gerçekleştiren gemiler, o zamana kadar fosil yakıttan arınmış olacaklar.

KARARA SADECE ABD VE SUUDİ ARABİSTAN KARŞI ÇIKTI

Alınan karar, Avrupa Birliği ve Pasifik Adaları’nın desteklediği %100 emisyon azaltımı hedefi kadar güçlü olmasa da, önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Karar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu hemen hemen tüm IMO üyeleri tarafından kabul edilirken, karara sadece Suudi Arabistan ve ABD karşı çıktı.

Küresel emisyonların neredeyse yüzde 10'undan sorumlu denizcilik sektörünün attığı bu karbonsuzlaşma adımı, küresel ısınmayı 2°C ‘nin altında tutma politikasıyla uyumlu olarak hazırlandı. Ancak Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C’de tutma hedefi göz önüne alındığında 2050’ye kadar emisyonların yüzde 100 azaltılmasının önemi öne çıkıyor.

Vira Haber