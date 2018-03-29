Van Gölü’nde ekmek mücadelesi

Balıkçılar "Balıkçılığın zorlukları var. Fırtınalara yakalanıyoruz. Gölde dalgaların şiddeti artınca mecburen en yakın limana sığınıyoruz ama bütün zorluklara rağmen bu işi yapıyoruz" diyor.

Van'ın Erciş ilçesinde balıkçılar, yıllardır tekneleri ile Van Gölü'nün maviliklerinde avlanarak geçimlerini sağlıyor.

Erciş ilçesinde ikamet eden 60 yaşındaki Necmi Çelebier ve 39 yaşındaki Zafer Ekrek, sabahın ilk ışıkları ile "Vira bismillah" diyerek teknelerle göle açılıyor. Bir gün öncesinden göle bıraktıkları ağları, soğuk havaya ve tüm zorluklara rağmen toplayan balıkçılar, avladıkları balıkları ilçedeki esnafa ve göl kenarında kurdukları barakalarda satıyor.

Ömürlerini Van Gölü'nde inci kefali avlamakla geçiren Çelebier ve Ekrek, ailelerini yıllardır balıkçılık yaparak geçindiriyor.

"25 yıldır balıkçılık yapıyorum"

Çelebier, 25 yıldır Van Gölü'nde inci kefali avladığını söyledi. Sabah saat 06.00'da kalkıp teknenin motorunu kontrol ettikten sonra balık avına çıktığını anlatan Çelebier, "Tek geçim kaynağım bu. 5 kişilik bir aileyiz. Bize ne kadar yetmese de Allah'a şükürler olsun idare ediyoruz. Bu yıl havalar erken ısındı. Balıklar sıcak havalarda yukarı çıkar. Bizim ağlarımız ise dip ağları. Bunun için son zamanlarda pek fazla balık avlayamıyoruz." dedi.

Rüzgarlı havalarda bazen günlerce ava çıkamadıklarını belirten Çelebier, "Erciş bölgesinde derinlik az olduğu için genelde Van bölgesine açılmak zorunda kalıyoruz. Bazen 300 bazen de 50 kilogram avlayabiliyoruz. Bu avladığımız balıklar masraflarımızı karşılamıyor çünkü inci kefali ucuza satılıyor. Biz kilosunu 2 liradan satıyoruz. Artık para kazanamıyoruz. Ancak geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.

Çelebier, zorluk çekmeden ekmek parası kazanılamayacağını vurguladı.

"Ekmeğimizi dalgalarla mücadele ederek kazanıyoruz"

Balıkçı Zafer Ekrek ise ekmeklerini gölden kazandıklarını söyledi. Avladığı balıklarla 4 kişilik ailesini geçindirdiğini dile getiren Ekrek, şöyle devam etti:

"Balıkçılığın zorlukları var. Fırtınalara yakalanıyoruz. Gölde dalgaların şiddeti artınca mecburen en yakın limana sığınıyoruz ama bütün zorluklara rağmen bu işi yapıyoruz. Ancak eve ekmek götürmemize yetiyor. Zaten başka da yapacağımız bir şey yok. Kimi ekmeğini oturarak kazanır. Biz de ekmeğimizi dalgalarla mücadele ederek kazanıyoruz."

Erciş Avcılar Derneği Başkanı Sami Demir de av yasağının başlamasına kısa süre kaldığına dikkati çekerek "Biz inci kefali soyunun tükenmemesi için bilinçli avlanma konusunda balıkçı kardeşlerimizi bilgilendiriyoruz. Eğer bilinçli bir avcı olursan hiçbir zaman aç kalmazsın." dedi.

Vira Haber