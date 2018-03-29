HMS Ocean uçak gemisi emekli oldu

Kraliçe Elizabeth II, en büyük İngiliz savaş gemilerinden, eski Kraliyet Donanması amiral gemisi HMS Ocean (L12), RN'nin Devonport Donanma Üssünde amfibi gemiye Salı günü düzenlenen bir tören sırasında hizmet dışı bıraktı.

İngiliz hükümeti, 1998 yılında Kraliyet Donanması ile hizmete giren 21.000 tonluk gemiyi geçtiğimiz ay 117 milyon dolar bedelle Brezilya'ya satmıştı. Geminin bir onarım döneminden sonra, haziran ayında Brezilya Deniz Kuvvetleri ile faaliyete geçmesi bekleniyor.

20 yıllık hizmet sırasında, Ocean çok sayıda deniz harekatına ve tatbikatlarına katıldı. Ocean , Kraliyet Donanması'na göre, 2000 yılında Sierra Leone sahillerinde, 2003 yılında Irak ve 2011'de Libya operasyonlarına katıldı. Ocean , ayrıca, Hurricane Mitch'in ardından 1999 yılında Honduras ve Nikaragua'ya insani yardım da sağladı. Geçtiğimiz Eylül ayında, Okyanus Karayipler'e insani yardım sağladı, bunun ardından İrfan Irmağı'nın ardından İngiliz Virgin Adalarına ulaştı.

Vira Haber