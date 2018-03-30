Rusya Kırım’da tatbikat yaptı

Rusya Karadeniz Filosu Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Askeri hazırlık planları gereğince Karadeniz Filosuna bağlı ‘Bal’ isimli mobil sahil gemisavar kompleksi ve ‘Bereg’ kıyı toplu sisteminin tümenleri, pratik görevleri işledi ve farazi düşmanın gemileri olan hedefe atışlar gerçekleştirdi” diye savunuldu.

İşgalciler, tatbikat esnasında ‘Bereg’ komplekslerinin gemisavar topçu sistemlerini mevziilere konuşlandırdığı, komplekslerin atış gerçekleştirmeye hazırlandığı ve deniz hedefine ateş ettiğini iddia etti.

Farazi düşmanın gemilerinin taklidini yapan deniz hedefi olarak özel gemi kalkanları kullanıldığı ileri sürüldü.

Daha önce Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı kapsamında Türk savaş gemilerinin Odesa Limanını ziyaret edeceği ve Ukrayna donanması ile ortak tatbikat gerçekleştireceği bildirilmişti. Deniz Yıldızı-2018 tatbikatı, Türkiye’nin Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurların katılımıyla 26 Mart-5 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Karadeniz’de gerçekleştiriliyor.

Vira Haber