Giresun’daki Sahil Güvenlik kaldırılıyor mu?

Giresun Limanı’nda konuşlanmış olarak görev yapan Sahil Güvenlik botunun görevli askerlerle birlikte Trabzon’a gideceği iddia ediliyor. Bu konuyu TBMM’ye taşıyan CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, “Eğer bot giderse, sahillerimiz korumasız kalacak” dedi.

Genel kurulun dünkü oturumunda konuşan Bektaşoğlu, “Giresun’da 30 personeliyle görev yapan Sahil Güvenlik 71. Bot Komutanlığı’nın Trabzon Grup Komutanlığı emrine geri çekileceği iddiaları ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, havalimanının da bulunduğu Ordu-Tirebolu arasındaki deniz alanı ve sahiller tamamen korumasız ve denetimsiz hâle gelecektir, kaçak avlanmalara, çevre kirliliği oluşturanlara veya deniz yoluyla gerçekleşmesi muhtemel yasa dışı geçişlere, boğulma ve kayıp vakalarına karşı anında müdahale imkânını ortadan kaldıracaktır.

Ayrıca, Giresun Limanı’na yapılan büyük küçük tonajlı gemilerin giriş çıkışları da güvensiz hâle gelecektir. Şimdiden uyarı görevimi yapıyorum. Taşınma gibi bir karar varsa bu, gözden geçirilmelidir. Bot Komutanlığı’nın mevcut yerinde veya başka bir alanda ama mutlaka Giresun’da konuşlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Vira Haber