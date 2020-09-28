Van Gölü'nde Yeni Bir Batık Gemi Bulundu

Van Gölü'nde devam eden su altı araştırma çalışmalarında yaklaşık 30 metre uzunluğa sahip olan yeni bir batık gemi bulundu.

Daha önce Adilcevaz ilçesinde göl içinde kale ve peri bacaları gibi yapıtlar bulunurken, daha sonra yapılan dalışlar ve araştırmalar üzerine de Ruslar tarafından yapılan 41 metrelik bir şilep gün yüzüne çıkarılmıştı. Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi civarında bulunan batığa dalış gerçekleştiren Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve üyeleri, bu batığı fotoğraf ve video ile kayıt altına aldı.

Van Gölü havzasında bugüne kadar yaptıkları çalışmalarına bu günde bir yenisini daha kattıklarını ifade eden Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, “Geçmiş yıllarda Van Gölü etrafındaki ulaşım ve yük taşıma işlemleri ağırlık olarak göl üzerinden gerçekleştiğini biliyoruz. Bu anlamda Van Gölü geçmiş yıllarda yoğun bir trafiğine sahipti.

Van Gölü'ne ait geçmiş verileri incelediğimizde Rusların Van Gölü'nde kullanılması için 3 adet gemi yaptıklarını biliyoruz.

"3 RUS BATIĞINDAN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu gemilerden birini geçmiş yıllarda gün yüzüne çıkardık. Bu gün burada yapmış olduğumuz su altı dalışı ile görüntülediğimiz batığın 3 Rus batığından birinin olduğunu düşünüyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi karşı tarafta 1550’li yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan'ın yaptığı gölgeli koy yer almaktadır. O da çok ilginçtir burayı birçok insan bilmiyor.

Bununla ilgili de biz zaman zaman basında görüyoruz. Sanat tarihçi hocalarımız bunu açıklıyorlar. Mimar Sinan'ın burada ilk koyda, Kadırgaların yapıldığı alandayız.

Bu alan önem arz ediyor. Dolayısıyla Van Gölü havzasının en dikkat çeken noktal arından birisi bura. Arnis Öğretmen Okulu kapandıktan sonra, Anadolu Lisesi'ne döndü. Bu kısımda batıkların olduğunu kimse bilmiyor. Bilen var ama dalışla ilgili kimse dalışını yapmadı. Bugün de o dalışı yaptık bitirdik. Dolayısıyla bir Rus batığımız daha oldu diye düşünüyoruz. Çünkü parçaları birleştirdiğimiz zaman 30 metrenin üzerindeki boyu ile Ruslar tarafından yapılan batık olduğuna bizler inanıyoruz.