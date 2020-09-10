Rüzgâr Enerjisiyle Çalışan Ro-Ro Gemileri Geliyor

Wallenius Marine de dahil olmak üzere İsveçli bir şirketler birliği, bu perşembe günü devrim niteliğinde bir açıklama yaptı: Konsorsiyum; Yeni rüzgar enerjisiyle çalışan Ro-Ro(Tekerlekli araç taşıma gemisi) tasarımını açıkladı.

6.000 araç taşıma kapasitesine sahip Oceanbird isimli geminin tasarımını KTH Deniz Mimarisi Merkezi, denizcilik teknolojisi geliştiricisi SSPA ve Wallenius Marine tarafından yaptı.

İsveç Ulaştırma İdaresi, 2019'dan 2022'ye kadar proje için fon sağlamayı kabul etti.

100 m yüksekliğinde yelkenlere sahip yeni gemi tasarımının diğer ayrıntıları perşembe günü yapılacak bir web seminerinde açıklanacak.

Gemiler, bugünün Ro-Ro gemileri kadar hızlı gitmeyecek. Atlantik’i yedi veya sekiz günde geçen diğer Ro-Ro gemilerinin aksine, rüzgâr enerjisiyle çalışan bu gemilerin 12 güne ihtiyaç duyması bekleniyor.

Almanya ve Fransa'daki ekipler de kendi rüzgar enerjili Ro-Ro gemilerini geliştirme sürecinde olduklarını bildirdiler.