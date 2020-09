"Yüzümüzü Denize Döneceğiz"

Türkiye'nin deniz üzerinde, açık havada düzenlenen en büyük fuarı olan Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 07-15 Kasım tarihleri arasında deniz severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Viaport Marina ailesinde Marina Müdür’ü olarak göreve başlayan Süleyman Ercan ile birçok konuda değerlendirmelerde bulunduk.

Süleyman bey, öncelikle yeni göreviniz için sizi tebrik ederim. Bize biraz kendinizden, marinadaki çalışma alanınızdan ve planlarınızdan bahseder misiniz?

Öncelikle nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Mühendisliği mezunuyum. 2010 yılında marina sektörüne başladım. Doğuş Turgut Reis Marina’da gemi inşa mühendisi olarak hizmet vermeye başladım. Dokuz buçuk yıl orada hizmet verdikten sonra oradan ayrılarak Viaport Marina ile serüvenimize başladık. Haziran itibariyle de Marina Müdür’ü olarak hizmet vermeye çalışıyoruz.

Marinayla ilgili projelerimizde önceliklerimizi belirliyoruz ama değişken bir yapımız var. Şöyle ki: Tuzla’da bakım onarım anlamında refit merkezi haline gelmek istiyoruz. Zaten bunun belli adımları atıldı. Bu adımlardan hiç taviz vermeden tüm gereklilikleri yerine getirerek biraz daha büyüyüp hem Tuzlamıza hem ülkemize hem de İstanbul’umuza değer katmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Çekek sahasını genişletmeyle alakalı projelerimiz olacak ileriki vadede. Şu an için mevcut pozisyon ve alanımızda neyi daha iyi yapabiliriz, daha fazla nasıl hizmet verebiliriz, gelen talepleri nasıl karşılarız bunların arayışı içerisindeyiz. Yine aynı şekilde imalatçılarımıza destek veriyoruz. Burada çok fazla imalatçımız var çünkü. Bu insanlar tersane ortamında tekneleri son teslim aşamasına kadar gelemiyorlar. Bununla alakalı mutlaka bağlayacakları, refitlerini tamamlayacakları, imalatlarını bitirecekleri yer arayışı içerisindeler. Biz burada Viaport Marina olarak imalatçılarımıza tamamlama noktası olarak destek veriyoruz. Tekneleri bakım onarım rıhtımımıza bağlayarak 15 gün 1 ay gibi bir süre içerisinde bütün işlerini yapıp tekne sahiplerine teslim edebiliyorlar.

Diğer tarafta hedeflerimiz yüzümüzü biraz daha denize dönerek yelkenlilere de sosyal bir ortam yaratma gayretindeyiz. Genel anlamda çekek sahası bizim önceliklerimizden bir tanesi ama deniz tarafına kesinlikle yaslayamayız. Bu lodos marina diye bahsettiğimiz fuarımızın da gerçekleşeceği bölge yelkenlilerin genel anlamda bağlandığı yer. Ve bu insanların portföyü biraz daha farklıdır. Nedir? Bu insanlar gelip teknelerinden çıkmasalar bile mutlaka bir sosyal ortam içerisinde bulunmak isterler. Bu adımı da biz kendilerine marina olarak gerçekleştireceğiz. İnsanların bir araya gelmesine fırsat vereceğiz. Etkinlikler yapacağız. Şimdi insanlar güneydeler. Güneyden dönmelerini bekliyoruz. Turlarını tamamlasınlar, seyirlerini yapsınlar tekrar İstanbul’a geldikleri zaman herkesi bir araya toplayacağız. Daha sonra da insanların teknede bulunduklarını an keyfi yaşamalarını isteyeceğiz. Yani teknenin sadece denize çıktıkları zaman değil, marina içerisinde de kullanılabilir imajını vermek istiyoruz. Viaport Marina, verimli kullanılsın, tam anlamıyla kullanılsın, aktif kullanılan sosyal bir marina olsun diyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizde ilk duyulduğu andan itibaren ciddi önlemler alınmaya başladı. Özellikle sağlık çalışanları çok büyük bir özveri ile çalıştılar. Sektörünüz açısından bu süreç nasıl ilerledi? Çalışma alanınızda ne gibi değişiklikler oldu?

Salgın sürecinde tabii bu hem hükümetimizin attığı adımları hem de biz kendi açımızdan yapmamız gerekenlerin üzerinden geçerek hemen bir acil toplantı yaparak neler yapabiliriz, neleri daha fazla yapabiliriz bunların arayışı içerisinde olduk. Sektörümüzün kötü anlamda etkilediğini söyleyemem açıkçası. İnsanlar biraz daha denize önem vermeye başladılar bu süreçte. Tekne arayışları, tekne imalatlarının, tekne teslimlerin ve tescillerinin arttığını duyuyoruz. Bu anlamda biz marina içerisinde çok fazla canlılık gördük. İnsanlar teknelerle gelmeye başladı. Özellikle seyir yasağının kalkmasından sonra herkes teknesini tam anlamı ile verimli olarak kullanmaya başladı. Biz marina içinde neler yaptık? İlk salgın haberleri çıktıktan sonra hemen ilaçlama konularına öncelik vermeye başladık. Ortak kullanım alanlarımız düzenli olarak ilaçlanıyor. Biz tam anlamıyla güvenli bir liman olduğumuz iddiasıyla ponton girişlerine parmak izi sistemi ile tanımlıyoruz ve teknecilerimiz ait oldukları pontona güvenli bir şekilde giriyorlar. Bu parmak okuyucu sisteminde ortak kullanım olacağından dolayı dezenfektan sistemlerimizi geliştirdik. Her pontonumuzun girişinde dezenfektanlarımız var. Yine aynı şekilde düzenli olarak bunlar kullanılmaya ve doldurulmaya devam ediyor. Dediğim gibi ilaçlama ve enfeksiyonun giderilmesi ile alakalı bütün adımlarımızı atıyoruz.

Koronavirüs birçok sektörü ciddi anlamda etkiledi. Denizcilik sektörüne etkisi de yadsınamaz. Sizde uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Sürecin denizcilik sektörüne dair şu anki durumuna ve geleceğine dair ne gibi çıkarımlarda bulunursunuz?

Gelecek ile ilgili çok umutluyuz. Gelecekte bu büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü insanların artık alışkanlıkları değişmeye başladı. Artık eskiye dönüşü ben çok zor olarak görüyorum. Hepimiz birbirimizden uzaklaşmaya başlayacağız. Sosyal izolasyon sağlayacağımız en iyi yerde biraz önce bahsettiğim gibi tekne. Yüzümüzü denize döneceğiz. Ben bunu çok açık görebiliyorum. İmalatçılarla konuştuğumuzda görebiliyoruz. Diğer sektör bileşenlerimizle de konuştuğumuzda da bunu hissedebiliyoruz. Denizcilik sektörünün biraz daha ivme kazanacağını, biraz daha büyüyeceğini düşünüyoruz. Biz de dolayısıyla bununla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknelerin biraz daha artacağını ve biraz daha büyüyebileceğini öngörerek marinamız içerisindeki alt yapıyı daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz bunların çalışması içerisine gireceğiz. Fuar anlamında kendi içimize dönüyoruz. Yurt dışına çıkmadan bizim imalatçılarımız nihai tüketici ile nasıl buluşur, nasıl bir araya gelirler gibi fuarın önceliklerini belirleyerek yine aynı şekilde adım atmaya gayret göstereceğiz.

Yeni normal diye adlandırılan bir döneme geçiş yapmış bulunmaktayız. Ülke ve dünya bazında değerlendirecek olursak sosyal hayatımızda ve ekonomik anlamda sizce ne gibi farklılıklar bizi bekliyor olacak?

Sosyal anlamda bakarsanız zaten alışkanlıklarımız tamamen değişecek. Ve biz burada pandemi süreci ile beraber açık havanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık belki de. Dolayısıyla açık hava da vakit geçirebiliyor olmak; kapalı alanlardan biraz daha uzaklaşmak, bizim için çok kıymetli hale geldi. Viaport Marina olarak biz burada insanların mutluluğunu gördük. Çok geniş bir alan olduğu için insanlar burada alışveriş merkezine de gidebilir, marina içerisinde de vakit geçirebilirler. Aynı zamanda eğlence merkezinde de vakit geçirebiliyorlar. Burası tamamen bir yaşam alanı. İnsanların biraz daha açık alanlara doğru yönelmeye başlayacaklarını ve yaz-kış fark etmeden açık alanlarda vakit geçirebileceklerini ön görüyoruz.

İstihdam ve çevre açısından bir değerlendirme yapmanızı istesek neler söylemek istersiniz?

Biz çevreden besleniyoruz aslında. Yani bizim denizimiz temiz olmadıktan sonra, denizi kirlettikten sonra, kimyasallarımız denize gittikten sonra biz denizcilikle alakalı herhangi bir şey yapamayacak noktaya geliriz. Dolayısıyla tüm denizcilerimizin denizci duyarlılığı diye bir şey olması gerekiyor. Bu da nedir? Koylarımıza gittiklerinde tekneleriyle açıldıklarında mutlaka o denize bir daha gelebileceklerini, o koylarda bir daha bağlanabileceklerini ve kendilerinden başka kişilerinde geleceğini düşünerek dikkat etmeleri lazım. Aynı şekilde bizde işletme gözüyle bakarsak eğer biz çevremizi temiz tutmazsak, denizimizi kirletirsek bir daha artık buralardan herhangi bir şekilde işletmelerin yaşamasına imkan veremeyiz. Bu nedenle bizim çevre duyarlılığımız çok üst seviyelerde.

Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Biz bu pandemi sürecinde bütün önlemlerimizi alarak ve bütün alışkanlıklarımızı değiştirerek marinamızın içini komple revize ettik. İnsanlarımızın da artık İstanbul’a dönüşleriyle beraber teknelerine her an ulaşabilecekleri, her an görebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir yer olması açısından Viaport Marina’da misafir etmeyi bekliyoruz. Fuarda tarih değişikliği ile beraber önlemlerimizi ve adımlarımızı biraz daha kolaylatabilir hale geldik. Fuarda da çok büyük katkılar bekliyoruz.

Vira Haber