Van Polisi 1098 Kişiyi Boğulmalara Karşı Bilgilendirdi
Deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.
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Deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Deniz polisi ekipleri, 3-6 Temmuz'da, göldeki 5 gezinti teknesini "4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında denetledi.
Vira Haber
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