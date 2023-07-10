Van Polisi 1098 Kişiyi Boğulmalara Karşı Bilgilendirdi

Deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Deniz polisi ekipleri, 3-6 Temmuz'da, göldeki 5 gezinti teknesini "4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında denetledi.

Vira Haber