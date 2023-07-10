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Van Polisi 1098 Kişiyi Boğulmalara Karşı Bilgilendirdi

Van Polisi 1098 Kişiyi Boğulmalara Karşı Bilgilendirdi

Deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor. 

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Deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor. Deniz polisi ekipleri, 3-6 Temmuz'da, göldeki 5 gezinti teknesini "4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında denetledi.

Vira Haber

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