Sinop'ta Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Gemiler Limana Sığındı

Kentte saatteki hızı 47 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan bir binanın dış cephe kaplama malzemelerinin bir bölümü koptu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, binanın dış cephesinde zarar gören diğer malzemeleri de tehlikeye neden olmaması için söktü.

Emniyet ekiplerince binanın bulunduğu sokak bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Sokak, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına sığındı.

Vira Haber