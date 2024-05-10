Van’da 3 Ton Kaçak Avlanmış Balık Ele Geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığında görevli timlerce 10 Mayıs 2024 günü saat 03.05 sıralarında inci kefali avlanma yasağına karşı önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Erciş ilçesi Kasımbağ mansap ağzı mevkiinde kimliği belirsiz şahıs/şahıslara ait göl üzerinde kıyıya paralel halde duran 50 adet çuval olarak paketlenmiş 3 ton ağırlığında ölü inci kefali ve aynı mevkide su üzerinde branda içerisinde yaklaşık 300 kilogram olan canlı inci kefali ve 2 adet şişme bot ile 1 adet kürek ele geçirilmiştir. Jandarma timlerimizce ele geçirilen 300 kilogram inci kefalinin doğal yaşamına salınımı gerçekleştirilmiş olup 3 ton ölü inci kefali ve 2 adet şişme bot ile 1 adet kürek Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.

Vira Haber