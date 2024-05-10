SANMAR, Metanol Yakıtlı Römorkörler İçin Omurga Kaynak Töreni Düzenledi

Robert Allan Ltd'nin RAsalvor 4400-DFM tasarımına dayanan ve SANMAR'ın KOTUG için inşa ettiği ilk römorkör olan bu devrim niteliğindeki iki yeni römorkör, Kanada'nın Trans Mountain Genişleme Projesi'ne (TMEP) hizmet edecek.

2025'te hizmete girmesi planlanan SD AISEMAHT ve SD QWII-AAN'C SARAH, Kanada'nın en güçlü eskort römorkörleri olacak ve 120 tonluk çekme gücüne ulaşırken aynı zamanda önemli çevresel faydalar sağlayarak sera gazı emisyonlarını ve sualtından yayılan gürültüyü azaltacak.

Törende SANMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün şunları söyledi: " Alternatif yakıtlar sektörümüzün sürdürülebilir düşük emisyonlu ve emisyonsuz bir geleceğe doğru dönüşüm yolculuğunda önemli bir yol kat etmesini sağlıyor. SANMAR olarak bu değişimin ön saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz."

Vira Haber