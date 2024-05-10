Yalova Açıklarında Motoru Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından marinaya çekilerek kurtarıldı.
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Alınan bilgiye göre, Çınarcık açıklarında motor arızası yaşayan "Pluto" isimli yelkenli tekneden yardım talebinde bulunuldu. Tekne bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla Setur Yalova Marina'ya çekilerek kurtarıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Yalova, Tekne Arızası, Çınarcık
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