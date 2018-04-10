Vapur seferleri iptal edilince Marmaray'da izdiham yaşandı

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiledi. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin saat 07.05 itibarıyla iptal edildiğini duyurdu. Vapur seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Marmaray seferlerinde yoğunluk yaşandı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, “İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Seferleri hava muhalefeti nedeniyle geçici süreyle karşılıklı olarak yapılamamaktadır” denildi.

SEFERLER 09:40'TA NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sisin etkisini yitirmeye başlamasıyla Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferleri normale döndü.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, sisin etkisini yitirdiği bölgelerde, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferleri yeniden başladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Ayrıca kentin genelinde etkili olan sis nedeniyle Şişli'nin yanı sıra Boğaz'a kıyısı olan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz, Haliç'te Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri ile diğer bölgelerde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri, Ortaköy Camisi, kentin önemli tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin de siste kaybolduğu görüldü.

Özellikle İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu.

İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği dikkati çekti.

İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO), saat 07.30 Bostancı-Beşiktaş ve saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı seferlerini sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Vira Haber