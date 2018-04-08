İzmir Körfez ihalesi 27 Nisan'da yapılacak

İzmir Körfezi'ni sığlaşmanın önüne geçerek "yeniden yüzülebilir" hale getirmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, "Körfez ve Liman Rehabilitasyonu" kapsamında önemli bir adım atarak düzenlediği uluslararası danışmanlık ihalesini, firmaların evraklarını ihale şartnamesine uygun olarak sunmaması nedeniyle tekrarlıyor.

Körfez'in kuzey aksında 13.5 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde, 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanal açılması, kanaldan çıkacak 25 milyon metreküplük tarama malzemesinin Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi yanındaki geri kazanım alanına aktarılması, taranan malzemelerin doğal yaşam alanına en uygun yöntemle iletilmesi ve hem ada tasarımı hem de ada uygulama projelerinin hazırlanması için İZSU, 27 Şubat tarihinde ihale düzenlemişti. "Belli İstekliler Usulü" düzenlenen danışmanlık ihalesinin ilk aşamasına 5'i yabancı 10 firma 7 teklifle katılmıştı. İZSU Komisyonu, başvuru mektupları alınan firmaların evraklarını inceledi. İki başvurunun ön yeterlilik kriterlerini sağladığı, 5 başvurunun ise ön yeterlilik kriterlerini sağlamadığı tespit edildi. "Danışmanlık Hizmet Alımında Uygulanacak Ön Yeterlilik Şartname si"nin "ön yeterlilik asgari şartlarını sağlayan aday sayısının 3'ten az olması halinde ihale iptal edilir" hükmüne dayanak ihalenin iptaline ve aynı şartlarda yeniden ihale yapılmasına karar verildi. Danışmanlık ihalesinin ilk aşaması için yeniden yapılacak ihale, 27 Nisan'da gerçekleşecek.

Vira Haber