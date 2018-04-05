DEFA, sıvılaştırılmış doğal gaz için ihaleye çıkıyor

DEFA, sıvılaştırılmış doğalgaz alımı ve gerekli altyapılar için iki ihaleye çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Fileleftheros gazetesi, DEFA’nın, hukuk, ticari ve ekonomik danışmanlıklar konsorsiyumu “DLA Piper (UK) LLP-Navigant Consulting (Europe)” ile birlikte, iki ihaleyi ileriye götüreceğini yazdı.

DEFA’nın çıkacağı ihalelerden bir tanesinin, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımıyla ilgili olduğunu ve ihalesine gelecek ay çıkılacağını yazan gazete, ihaleye ilişkin duyurunun ise ileriki haftalarda yapılacağını belirtti.

İkinci ihalenin ise bağlantılı liman ve kara alt yapıları konusunda olduğunu belirten gazete, bunun da doğalgazın özel gemiyle Vasiliko’daki Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) ait tesise taşınması ve pompalanması amacıyla kara ve liman altyapılarını içerdiğini yazdı.

Habere göre, bunun için ise ihaleye Haziran ayı içerisinde çıkılması bekleniyor.

Gazete, bu iki ihalenin açıklanmasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ın elektrik üretimi maksatlı doğalgazın getirilmesine yönelik 2006 yılından bu yana 7’nci süreci ileriye götürmüş olacağını belirtirken, önceki 6 sürecin çıkmazla sonuçlandığını anımsattı.

Vira Haber