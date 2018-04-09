Su ürünleri ihracında yüzler gülüyor

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2018 Yılı Ocak -Mart Dönemine ait kayıtlara göre "Su Ürünleri İhracatı" bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 yükseldi. Verilere göre 2017 yılında 198 milyon dolar olan Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı, 2018 yılının aynı döneminde 241 milyon dolara ulaştı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Uğur Sunlu, "Bu inanılmaz başarıda, emeği bulunan tüm paydaşlara ve özelliklede üretim süreçlerinde olağanüstü fedakarlıkla emek veren, su ürünleri teknikeri (SÜT) ile su ürünleri mühendisi (SÜM) meslektaşlarımı kutlarım. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Bu başarı ve büyümede sektöre emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin su ürünleri üretimi avcılık ve yetiştiricilik yoluyla gerçekleştiriliyor. Su ürünleri sektörü; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve ormancılıkla beraber tarım sektörünün dört alt sektöründen birisi. Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara Denizi Türkiye'nin balıkçılık alanının en önemli kısmını oluşturuyor. 8 bin 333 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip olan Ülkemizin denizleri, sıcaklık ve tuzluluk açısından farklı özellikler gösteriyor. Ayrıca yüzlerce doğal ve baraj gölü ile yüzlerce dere ve akarsuyu su ürünleri üretimi açısından önemli olan iç suları oluşturuyor.

Vira Haber