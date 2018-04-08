Aramco'dan ABD'nin en büyük rafinerisini genişletme hamlesi

Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco, ABD'deki en büyük petrol rafinerisi olan Port Arthur'un genişletilmesi amacıyla çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Törene ABD turunda olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suudi Enerji Bakanı Halid el Falih ve ABD Enerji Bakanı Rick Perry de katıldı.

Aramco Başkanı Amin Nasser ile Honeywell UOP ve Technip FMC şirketleri arasında imzalanan anlaşmalara göre, Aramco'ya bağlı Motiva Enterprises tarafından işletilen Port Arthur rafinerisinde, petrokimya üretimi için milyarlarca dolarlık yeni bir kimya tesisi inşa edilecek.

Dünyanın en büyüğü olması hedefleniyor

Motiva CEO'su Brian Coffman, "Bu anlaşmalar petrokimya alanındaki genişleme planlarımızın bir yansıması" dedi. Coffman ayrıca, Port Arthur'daki günlük 603 bin varillik petrol kapasitesini 1,5 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu yatırımla Port Arthur'un dünyanın en büyük petrol rafinerisi olması hedefleniyor.

Reliance Industries'ın işlettiği Hindistan'ın Jamnagar bölgesindeki rafineri, günlük 1,2 milyon varillik kapasitesiyle halen dünyanın en büyük ham petrol rafinerisi konumunda.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, petrokimya üretimini artırmak amacıyla geçen yıl Motiva'ya 18 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Vira Haber