8 Nisanda yapılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Seçimlerini, üyelerimizin teveccühü ile “Hepimizin Odası Hareketi” büyük bir başarı elde ederek kazanmıştır. Türk denizcilerinin birliği için canla başla çalışan bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu süreçte yarım asırlık tecrübeleriyle her adımda bize rehberlik yapan denizci büyüklerimizi, hiçbir noktada bizleri yalnız bırakmayan Anadolu’nun yiğit denizcilerini saygıyla selamlıyorum. Özellikle hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin, koşulsuz olarak yanımızda duran Türk Denizciliğinin köklü firmalarına da şükranlarımı sunuyorum.

Bu seçimin kaybedeni yoktur. Çünkü hiçbirimiz hepimizden daha güçlü ve daha akıllı değiliz. Hepimizin kazandığı bir seçimde hiçbirimizin mahzun olması zaten düşünülemez.

Değerli Denizciler,

Şüpheniz olmasın ki, 2017 Ağustosunda “Hepimizin Odası” sloganıyla başlattığımız bu hareket “Türk'ün Denizcilik Ülküsü”nü başarana kadar devam edecektir.

9 Nisan itibariyle; İMEAK DTO artık bütün denizcilerin Odası, denizde yolları kesişenlerin rehberidir. Artık maviler ve beyazlar yok, Sadece Türk Denizcileri var. Çünkü sandıklardan 119 Türk Denizcisi çıktı. Türk Denizciliğinin yükünü omuzlamaya hazır, denizcilerin hukukunu korumaya azimli 119 Türk Denizcisi olarak DTO meclisindeyiz.

Hepimizin Görevi Türk'ün Denizcilik Ülküsünü Başarmaktır.

Allah yar ve yardımcımız olsun…

Virabismillah…

TAMER KIRAN

Vira Haber