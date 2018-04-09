İMEAK DTO Seçim Açıklaması

İMEAK DTO seçimlere ilişkin en net sonuçları açıklayarak kazanan üyelere basın bildirisi aracılığıyla tebriklerini iletti.

İşte o bildiri :

" 8 Nisan'da Lütfi Kırdar'da yapılan İMEAK DTO meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde 48 meslek komitesinden mavi liste ile yarışan Tamer Kıran grubu 30; beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan grubu 16 meslek komitesi kazanmış olup, 2 meslek komitesinden çıkan tek listeden 5 kişi seçilmiştir. Bu duruma göre mavi listeden 75; beyaz listeden 39 üyemiz meclise girmeye hak kazanmıştır. Oy sayıları: mavi 2300, beyaz 1818'dir.



Kazanan üyelerimizi tebrik eder, başarılar dileriz."

Vira Haber