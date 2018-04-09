Antalya DTO'da itiraz red edildi

Geçtiğimiz hafta İMEAK DTO Antalya Şubesi başkanlık seçiminin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurulup itiraz edilmişti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya şubesi başkanlık seçimleri 4 Nisan'da saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşmişti. Mavi listeyle aday olan Ahmet Çetin ve beyaz listeyle aday olan Bekir İnanç Kendiroğlu’nun başkanlık için yarıştığı seçimlerde, Ahmet Çetin 306 oy olarak yeni başkan seçilmişti. İki oyun geçersiz olarak sayıldığı seçimde, Bekir İnanç Kendiroğlu'nun 272 oy aldığı belirtilmişti. Yapılan seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na Bekir İnanç Kendiroğlu tarafından itiraz edilmişti.

İşte o itiraz sonucuna ilişkin belgeler:

Vira Haber