Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. Rusya'dan gelen ikinci ve üçüncü uçak da Ankara'ya indi. Ardından S-400 sevkiyatı ile ilgili ilk görüntülerde gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sevkiyatla ilgili hiç bir sıkıntının olmadığını söylerken Rusya'dan da Ankara'ya sevkiyatı doğrulayan ilk açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ UÇAK DA TÜRKİYE'DE

Öte yandan Rusya'dan gelen ikinci ve üçüncü uçak da Mürted Üssü'ne indi.

RUSYA DOĞRULADI

Rusya'nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğruladı.

FSVTS yetkilileri, "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ''Bitmiş bir anlaşma. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

S-400'ler Ankara'da! Amerikan haber ajansından tehditli paylaşım

'İLGİLİ MAKAMLARIN BELİRLEYECEĞİ ŞEKİLDE KULLANIMA BAŞLAYACAKTIR'

Savunma Sanayii Başkanlığı da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır.

Bu arada dış basın da Türkiye ile ABD arasında ciddi krize yol açan bu gelişmeyi okurlarına anında duyurdu. Amerikan medyasının ilk haberlerinde "ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Türkiye'nin geri adım atmamasına" vurgu yapıldı.

İngiliz Reuters haber ajansı MSB’nın açıklamasını aktardığı haberinde, S-400’lerin Türkiye ile ABD arasında gerilim kaynağı olduğunu hatırlattı.

Fransız AFP haber ajansı da Ankara’dan yapılan açıklamayı abonelerine servis etti.

Amerikan Associated Press (AP) “Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin ilk sevkıyatının ulaştığını açıkladı” ifadesiyle gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Rus Sputnik haber ajansı ise gelişmeye ilişkin haberinde Moskova ile Ankara arasında S-400’lerle ilgili kredi anlaşmasının Aralık 2017’de imzalandığını hatırlattı.

Sputnik International, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın NATO ve ABD tarafından ‘güvenlik kaygıları’ gerekçe gösterilerek eleştirildiğini yazdı.

ABD MEDYASINDAN ‘YAPTIRIM’ VURGUSU

Amerikan yayın kuruluşu CNN International, S-400’lerin Ankara’ya gelmeye başlamasının Türkiye’yi ABD yaptırımlarına daha da yaklaştırdığını yazdı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi de ‘son dakika’ haberinde, “Türkiye’nin ABD ve NATO’nun uyarılarını hiçe sayarak S-400’lerin ilk parçalarını aldığını” aktardı.

WP, Türkiye’nin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Washington Post haberinde, S-400 anlaşmasının tamamlanması halinde ABD’nin Türkiye’ye tepkisine ilişkin karışık mesajlar verdiği ifade edilen Trump Yönetimi’nden henüz bir yanıt gelmediğini yazdı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’den yapılan uyarılara rağmen S-400’lerin satın alınmasında ısrarcı olduğunu yazdı. NYT, Amerikalı yetkililerin yaptırım tehditlerine de haberinde yer verdi.

Fox News televizyonu internet sitesinden verdiği haberde, “Türkiye’nin satın alınacak ekipmanların bir milli egemenlik meselesi olduğununda ısrar ederek, ABD baskısına boyun eğmediğini” yazdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, S-400’lerin ilk parçalarının Türkiye’ye geldiğini duyurduğu haberinde, “Bu hamle Türkiye’yi hem S-400 hava savunma sistemi hem de F-35 savaş uçakları konusunda uyaran ABD’yi kızdıracak” ifadesi kullandı.

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Üreticisi: Almaz-Antey silah şirketi

Konuşlandığı Yerler: Moskova, Suriye, Kaliningrad, Kırım

Kullanılmaya Başlanma Tarihi: 2007

Menzil: 400 kilometre

Hız: Saniyede 4,8 km

Azami Hedef İrtifası: 30 km

Eşzamanlı Takip: 80 hedef

Hedef Türü: Uçak, seyir füzesi, orta menzilli füzeler, İHA ve diğer havadan izleme sistemleri

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

1* Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor

2* Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor

3* Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor

4* Angajman radarı, füenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor

Vira Haber