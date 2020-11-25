Viking Teknelerindeki Hayvan Kafalarının Gizemi

Vikingler dizisinde tarihten pek çok unsur bulunuyor ve teknelerinin ucunda bulunan oyulmuş hayvan kafaları da bunlardan biri. Michael Hirst (The Tudors) tarafından yaratılan Vikings, 2013'te History Channel'da ilk kez sahneye çıktı ve başlangıçta bir mini dizi olması planlanmış olsa da (bu yüzden 1. sezon diğerlerinden daha kısa) izleyicilerin Ragnar'ın hikayesini ve ötesini takip etmesini sağlamak için defalarca yenilendi.

Vikingler başlangıçta efsanevi İskandinav savaşçı Ragnar Lothbrok'u (Travis Fimmel) ve Viking kardeşlerinin (gerçek erkek kardeşi Rollo ile beraber) seyahatlerini ve maceralarını konu alıyor. Dizi ilerledikçe, yavaş yavaş odak noktasını Ragnar'ın oğullarına ve kendi seyahatlerine kaydırdı, böylece onları baş kahramanlar haline getirdi, ancak bu Ragnar'ın 4. sezondaki ayrılışını daha kolay hale getirmedi.

Yine de Vikingler, hayran kitlesini altıncı ve son sezonuna kadar korudu ve izleyiciler, Viking kültürü ve dizinin arkasındaki tüm geçmişe hayranlık duymaya başladı. Her zaman tarihsel açıdan doğru olmayabilir, ancak dizi içindeki pek çok ayrıntı geçmişe sadık kalınarak detaylandırılmış durumdaydı.

VİKİNGLERİN HAYVAN KAFALI TEKNELERİ

Vikinglerin en belirleyici unsurlarından biri olan tekneler, gerçek şekilde yansıtılan ayrıntılardan biri. Vikingler, savaşçı olarak bilinmelerine rağmen, seride tasvir edildiği gibi, gelişmiş yelkencilik ve seyir becerilerine sahipti ve tekneleri okyanusları keşfetmek, akın yapmak veya sadece balık tutmak için kullanıyorlardı. Viking tekneleri farklı boyutlarda ve şekillerde olabiliyordu, ancak bunlarla sıklıkla ilişkilendirilen gemiler, hızlı, dayanıklı ve sert sularda veya sığ nehirlerde gezinmelerine izin veren uzun teknelerdi (longboat).

Screenrant'ın haberine göre Vikingler'de, Ragnar ve arkadaşları tarafından kullanılan teknelerin ardındaki yetenek, Kattegat'ın ilginç adamı, aynı zamanda olağanüstü bir tekne yapımcısı olan Floki (Gustaf Skarsgård) idi. Ragnar ve mürettebatının yelken açtığı uzun teknelerin ön tarafına hayvan kafaları oyulmuştu, ancak bunlar Floki'nin eksantrikliğinin bir ürünü değil, çünkü gerçek hayattaki Viking tekneleri de onlara sahipti ve bir nedenden dolayı oradaydılar.

Vikingler İskandinav dinine inanıyordu ve birçok karakterin (özellikle Floki) genellikle Tanrıların eylemleri hakkında ne düşünebilecekleri ve onları bir şekilde cezalandırıp cezalandırmayacakları konusunda endişelendikleri görülüyordu. Ayrıca düşman ruhlara inanıyorlar ve kendilerini onlardan korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Vikingler, düşman toprakların ruhlarını korkutacaklarına inandıkları için, teknelerinin önüne oyulmuş canavar kafaları koyuyordu. Yüzlerce insanla savaşabilirlerdi, ancak kötü ruhlarla karşılaşma konusunda çok hevesli değillerdi. Bu kafalar takılıp çıkarılabiliyordu, bu yüzden eve dönerken onları teknelerden çıkarıp dost ruhları korkutmasınlar diye saklıyorlardı.

Kaynak: CHİP