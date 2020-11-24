Bursan Denizcilik Sektörüne Yönelik MED Wheelmark Sertifikası için PRS’yi Tercih Etti!

Bursan, 1976 yılından beri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 38.000 m2'lik alanda yüksek basınçlı dikişsiz çelik gaz tüpleri ve valfleri, kaynaklı boru, kaynaklı klor tankı ve asetilen tüpleri üretmektedir. Aynı zamanda Siemens'in de yangın söndürme sistemlerinde çözüm ortağıdır.

PRS, 1936 yılından bu yana denizcilik endüstrisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet veren uluslararası bir kurumdur. PRS, MED sertifikasyonu için AB bildirimi de dahil olmak üzere, uygun akreditasyonlar ve yetkilendirmeler üzerine ürün ve yönetim sistemleri sertifikasyonu sağlar. Ticari deniz platformları için üretilen Bursan yangın söndürücüler için verilen Wheelmark sertifikaları bu nedenle dünya çapında denizcilik endüstrisinde geçerli kabul edilmektedir.

4 Kasım 2020 tarihinde Bursan Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, PRS Türkiye Belgelendirme Müdürü İlhan İmpram tarafından sertifikalar Bursan Genel Müdürü Alp Koru, Kalite Sorumlusu Emine Davazlı ve Dış Ticaret Sorumlusu Aylin Bozköylü'ye takdim edildi.

Bursan Genel Müdürü Alp Koru, sertifikasyon süreçlerindeki işbirliği için PRS'ye teşekkür ederek şunları söyledi: “Bursan, kurulduğu günden bu yana tavizsiz kalitesini EN ISO 9001 ve Wheelmark kalite belgeleri ile güvence altına almıştır. Ürünlerimizi sertifikalandırırken PRS, üstün hizmeti ve hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile bizler için çok iyi bir çözüm ortağı olmuştur. İşbirliğimizin devam edeceğini ve gelişeceğini öngörüyoruz."

İlhan İmpram duydukları güven ve takdir için Bursan yönetimine teşekkürlerini iletti. Bursan'ın PRS'ye duyduğu güvenin gereğini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız ve uzun süreli işbirliğimizi dört gözle bekliyoruz.

Vira Haber