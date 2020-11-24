İTÜ DF’nin Havuzunu İMEAK DTO Yenileyecek

İmza törenine, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Sekreteryası katıldı.

Törende konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Covid-19 salgını nedeniyle töreni kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Koronavirüs salgını döneminde denizciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Tamer Kıran, Türk denizcilik sektörünün de, gemi inşa ve yan sanayi, liman ve gemi işletmeciliği, gemi adamı ile denizlerde güçlü bir şekilde yerini almak mecburiyetinde olduğunu kaydetti.

Denizci olmanın çok kolay bir iş olmadığını, uzmanlaşmanın önemli olduğu denizcilik eğitiminin ayrıca zor ve pahalı bir eğitim sürecini de içerdiğini belirten Tamer Kıran, Oda olarak ülkemizin denizcilik sektöründe söz sahibi olabilmesi amacıyla eğitim kalitesini artırmak için yapılacak çalışmalara büyük önem ve destek verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Eğitime destek çalışmalarımız kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığımızla, Ağustos ayında 4 denizcilik meslek lisemiz için Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladık. İstanbul Beşiktaş’ta Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Pendik’te Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmir’de, Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rize’de Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sektör ve meslek liseleri arasında güzel bir işbirliğini başlattık.

Yükseköğretimde; Odamızın imkanlarıyla kurulan Piri Reis Üniversitemiz başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Ayrıca birçok üniversitemize de katkı sağlamaya devam ediyoruz. İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Paşa Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’ne simülatör merkezleri yaptırdık. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’ne simülatör temin çalışmalarımız halen devam etmektedir, inşallah kısa süre içerisinde sonuçlandıracağız. Yine denizcilik alanında eğitim veren çok sayıda lise ve üniversitenin de malzeme ihtiyacından, bilimsel toplantı ve kongreleri ile proje çalışmalarına kadar birçok konuda destek olduk, başarılı öğrencilerine ödül ve burslar verdik.”

YENİLENECEK HAVUZUN ADI “İMEAK DENİZ TİCARET ODASI UYGULAMALI EĞİTİM HAVUZU” OLACAK

250 yıla yaklaşan tarihiyle dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, Türkiye’de uluslararası nitelikte eğitim veren, yurt dışında da saygıyla tanınan güzide bir bilim kurumu olduğunu belirten Tamer Kıran, geçmişi 1884 tarihinde "Leyli Tüccar Kaptan Mektebi"ne dayanan Denizcilik Fakültesi’nin de, sivil denizciliğimizin en köklü eğitim kurumu olarak eğitimini sürdürdüğünü kaydetti.

Tamer Kıran, “İstanbul Teknik Üniversitesi günümüzde Denizcilik, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri fakülteleri ile sektörümüzün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiren önemli eğitim kurumlarımızdan bir tanesidir.” dedi.

İmzalanan protokolle İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne ait “Uygulamalı Eğitim Havuzu”nun bakım, onarım ve tadilat işlemlerinde kullanılması amacıyla Üniversite Rektörlüğü’ne önemli bir katkı sağladıklarını belirten Tamer Kıran, inşaatın tamamlanmasının ardından İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin, eğitim faaliyetlerine daha modern şartlar altında devam edeceğini söyledi.

Protokol kapsamında yeni inşa edilecek havuzun adının “İMEAK Deniz Ticaret Odası Uygulamalı Eğitim Havuzu” olmasından da büyük mutluluk duyduğunu belirten Tamer Kıran, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da, ülkemizin coğrafi konumu ve denizcilik potansiyeli göz önüne alındığında bu konuda yapılması gereken daha çok işleri bulunduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Teorik eğitimin tek başına yeterli olmadığını belirterek, uygulamanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Koyuncu, üniversite olarak Ar-Ge, dijitalleşme, inovasyon, kısacası teknolojinin temas ettiği her alanda aktif olmak suretiyle, ülkemize değer katmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Pprotokolün hayırlı olmasını temenni eden Prof. Dr. İsmail Koyuncu, DTO ile bundan sonraki dönemde de yeni çalışmaların devam etmesini diledi.

Konuşmaların ardından Tamer Kıran ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu, protokolü imzaladılar. Törene katılanlar yenileme çalışmaları başlatılacak eski havuz binasını gezdiler.

Vira Haber