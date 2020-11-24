Sefine'de 6 Yeni Geminin İnşası Başladı

Sefine Tersanesi, bir hafta içerisinde Bakkafrost ve Boreal firmaları için inşa edeceği 6 adet geminin sac kesim törenini gerçekleştirdi.

Sefine Tersanesi, hibrit feribot NB46, NB47, NB48, NB49, NB50’nin sac kesim törenini 16 Kasım Pazartesi günü; canlı balık taşıma gemisi NB45’in sac kesim törenini ise 18 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Bakkafrost firması için üretilecek NB45’in 7000m³ canlı balık taşıma kapasitesi bulunacak ve uzunluğu 109 metre, genişliği ise 22,2 metre olacak.

Ayrıca 1000kWh batarya kapasitesi bulunacak ve bu kapasite ileride 2000kWh’e kadar yükseltilebilecek.

Boreal firması için üretilecek olan ve NB46, NB47, NB48, NB49, NB50 olarak isimlendirilen hibrit feribotların yolcu kapasiteleri 350 kişi, mürettebat dahil yolcu kapasiteleri ise 354 kişi olacak.

Tamamı alüminyumdan yapılacak feribotların uzunlukları 35 metre, genişlikleri ise 8 metre olacak.

Elektrik ile çalışacak gemilerin iki adet çevre dostu Tier III tipi jeneratörleri olacak ve bu jeneratörlerin yanında gemiler biyodizel yakıt ile de çalışabilecek.

Vira Haber