Deniz Ticareti Fuarı SMM Bu Sene Dijital Ortamda Gerçekleşecek

Almanya'da yükselen Covid-19 vakalarının da etkisiyle fuar alanında dijital etkinliklerle de desteklenerek gerçekleşmesi planlanan SMM 2021’in tamamen dijital bir platformda gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Etkinliğin organizatörü olan Hamburg Messe und Congress (HMC), katılımcı ve müşterilerin çevrimiçi olarak tanışıp networklerini geliştirirken üst düzey uzmanların yer aldığı konferanslara da katılma fırsatını yakalayabileceklerini söyledi.

Hamburd Messe und Congress (HMC) CEO’su olan Bernd Aufderheide “Verdiğimiz bu karar doğrultusunda katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize, salgına rağmen Şubat 2021'de nasıl başarılı bir şekilde ağ oluşturabilecekleri konusunda bir fikir verirken, planlama için sağlam bir temel oluşturacağız." şeklinde konuştu.

SMM Digital 2-5 Şubat 2021 tarihlerinde konuklarını online olarak karşılamaya hazırlanıyor.

Vira Haber