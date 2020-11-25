Yelkende Hakem Vize Ve Terfi Seminerleri Çevrim İçi Yapılacak
Türkiye Yelken Federasyonu, hakem vize ve terfi seminer programının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, İzmir, Muğla, Çanakkale, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan hakemlerin, geçerli vize alabilmelerine yönelik düzenlenecek seminer ve program, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler göz önünde bulundurularak video konferans yöntemiyle yapılacak.
İlki İstanbul ili hakemleri için 5 Aralık Cumartesi günü başlayacak seminer programının sonunda yapılacak sınavda başarılı olan hakemler vize hakkı elde edecek.
Vira Haber
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