TURMEPA Tekneleri Yaz Sezonunda 4 Bin 715 Tekneden Atık Topladı

TURMEPA atık toplama filosu her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir sezon geçirdi. Covid-19 salgını nedeniyle geçmiş yıllara oranla tekne sezonu daha geç bir tarihte açılmış olsa da bu gecikme sonucu etkilemedi. Aksine salgın dolayısıyla tekne tatiline artan talep, TURMEPA teknelerine olan ihtiyacı da artırdı. Altı adet atık toplama teknesinden oluşan TURMEPA filosu talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştı. TURMEPA I ve DTO Fethiye tekneleri Göcek’te, TURMEPA II Çeşme’de, TURMEPA D-Marin ve DenizTemiz 4 ise Marmaris Hisarönü Körfezi’nde yat ve turistik teknelere hizmet vermeyi sürdürdü. Sezon süresince toplam 4 bin 715 tekneden 2.527.830 litre atık alımı gerçekleştirildi.

SALGIN TEDBİRLERİ UYGULANDI

Atık toplama tekneleri tüm hijyen tedbirleri alınarak uzman personel ile görevinin başındaydı. Salgın tehdidi süresince tekne personeli, şeffaf koruyucu maske, ağız maskesi, gözlük, tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan kullandı. İş Güvenliği Eğitimi kapsamında Covid-19 ile ilgili bilgilendirme işyeri hekimi tarafından kendilerine düzenli olarak yapıldı.

ARKAS TURMEPA II YİNE ÇEŞME KOYLARINDAYDI

2006 yılından itibaren ARKAS Holding ve TURMEPA iş birliğiyle çevrenin korunmasına yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ARKAS Holding’in yapımını ve işletimini üstlendiği ARKAS TURMEPA II adlı atık toplama teknesi, bu yıl da Çeşme koylarının temiz kalması için çalıştı.

SANKO ENERJİ GÖCEK’İN MAVİ KALMASI İÇİN DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

SANKO Enerji, TURMEPA’nın mavi mücadelesine dokuz yıldır destek veriyor. Göcek’te yat ve turistik teknelerden atık toplayan TURMEPA I teknesi, SANKO Enerji’nin desteğiyle dokuzuncu yılında da Göcek Körfezi’ni koruma misyonunu sürdürdü.

TÜPRAŞ 5’İNCİ KEZ SPONSOR OLDU

2016 yılında İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi tarafından TURMEPA’ya devredilen DTO Fethiye teknesi, bu yıl da kirliliğin önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğinin korunması için Tüpraş sponsorluğunda Göcek’te hizmet verdi.

HİSARÖNÜ KÖRFEZİ’NDE PERSİL İLE GÜÇ BİRLİĞİ SÜRDÜ

TURMEPA’nın Persil ile 2019 yılında başlattığı iş birliği bu yıl da devam etti. Persil, Marmaris Körfezi’ndeki teknelerden sıvı ve sintine atıklarını toplamak amacıyla hizmet veren DENİZ TEMİZ-4 adlı atık alım teknesinin sponsorluğunu üstlendi.

Vira Haber