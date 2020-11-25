AliExpress, Türkleri 150 Ülkeye Taşıdı

AliExpress sayesinde Türk yatırımcılar dünyanın dört bir köşesine ürünlerini ulaştırabildi. Ülkeler arasında “Cape Verde Cumhuriyeti” ismini alan Yeşil Burun Adaları gibi tanınmamış coğrafyalar da var. Türkiye’den dünyanın dört bir yanında ürün satmak isteyen üreticilerin sadece bir şirket sahibi olduğunu belgelemesi ve fatura kesebilir olması yetiyor. AliExpress, onlar adına çeviri ve ödeme sistemi hatta lojistik konusunda destek sağlıyor.

Dünya gazetesinden Handan Sema Ceylan’ın haberine göre, Dünyanın dev e-ticaret sitesi Alibaba’nın online pazar yeri AliExpress 10 yıldır Türkiye’de satış yapıyor. 2019’da Alibaba’nın “küresel al, küresel sat” vizyonu doğrultusunda 4 pilot ülke belirleyerek, Çin dışında da ülkelerin bu platformda satış yapmasını sağlamışlar. Bu ülkeler Rusya, İspanya, İtalya ve Türkiye. Ancak Türkiye diğer pilot ülkelerden önemli bir ayrıcalıkla farklılaşıyor. Rusya, İspanya ve İtalya’dan platforma katılan ülkeler sadece kendi ülkeleri içinde satış yapabilirken, Türkiye’den platforma giren firmalar tıpkı Çinliler gibi dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

Türkiye’nin ayrıcalıklı ülke olarak seçilmesinin üç önemli nedeni var: Üretim kalitesi, kaliteli iş gücü ve lojistik avantajı. İki yıldır bu ayrıcalıklı operasyonun başında olan isim AliExpress Türkiye ve Ortadoğu Ülke Müdürü Yaman Alpata, “Çok klasik bir şey söyleyeceğim. Bize okulda sürekli öğretilen ‘Türkiye’nin jeopolitik önemi’ vurgusunun ne kadar doğru olduğunu bu tercihte de görüyoruz. Türkiye 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1 milyar insanın yaşadığı bir ülke. Çevresindeki tüm coğrafya da tüketim alışkanlıkları açısından dünyanın peşinde olduğu bir nüfus. Böylece Türkiye Çinli satıcılarla rekabet edip dünyaya satış yapacak ayrıcalıklı ülke olarak seçildi” diyor.

10 GLOBAL LİDER SATICIDAN 3’Ü TÜRK

Türkiye’den markaları ve şirketleri 2019 yılının Temmuz ayından itibaren platforma davet etmeye başladıklarını belirtiyor Alpata ve şunları söylüyor: “AliExpress’te mağaza açabilmek için satıcıların sadece şirketlerinin olması ve fatura kesebilmeleri gerekiyor. Evrakları iletiyorlar, iki günde mağaza açılıyor. Herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Satış gerçekleştikten sonra yüzde 5 ile yüzde 8 arasında değişen bir payı alıyoruz. Lokal becerileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Ürünlerin tercümesi, paranın tahsilatı e-ihracatta nasıl başarılı olacaklarını şirketlere anlatıyoruz. Borsaya kote olduğumuz için Alibaba rakamları vermeden paylaşamıyorum. Ama büyük markalar da dahil olmak üzere Türkiye’den on binlerce firma ve milyonlarca ürünü dünyadaki insanlara ulaştırıyoruz. Hatta burada önemli olan kaç satıcımız olduğu değil, bu platformda mutlu ve sürekli satıcılar sağlamak. 10 yıldır Çinlilerin olduğu bir platformda Türk şirketleri de kıyasıya rekabet edebiliyor. Hatta AliExpress’in en çok satış yapan 10 global satışçısından 3’ü Türk firma.”

YEŞİL BURUN'UN İSMİNİ BİLMEZKEN ORAYA SATIŞ YAPTILAR

Alpata, Türk firmalarının AliExpress’in de çok güçlü olduğu İsrail, Rusya, İspanya, Fransa ve Polonya gibi pazarlarda öne çıktığını anlatarak, “Bir yıl içinde Türk firmalar 150’den fazla ülkeye ulaştılar. Bunun içinde Yeşil Burun Adaları da var. Hatta böyle bir talep geldiğinde ‘Bu talep doğru mu’ diye firmamız bize döndü. Yeşil Burun Adaları, Atlas Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunan bir Afrika ülkesi, durumu kontrol ettik. Talep doğru, ürün yerini buldu” diyor.

ALİEXPRESS’İN ÇİN’DEKİ KALBİNDE 7 TÜRK

Alpata, kendisinin AliExpress’le tanışma hikâyesini ise şu sözlerle anlattı: “Benim yaklaşık 7 yıllık bir e-ticaret deneyimim var. Türkiye’nin bu alandaki iki önemli firmasında çalıştım. İki yıl önce AliExpress’ten teklif geldiğinde, hani derler ya ‘Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok’ diye, ‘Çin’in lider olduğu e-ticareti yeniden keşfetmeye gerek yok’ mantığı ile teklifi kabul ettim. Şimdi önemli olan bunu nasıl Türkiye için geliştireceğimiz. Biz AliExpress’te 7-8 Türk’üz üstelik bu arkadaşlarımız sadece Türkiye operasyonu için değil, tüm dünyayla ilgili kısımlarda çalışıyor.”

Vira Haber