Vira Haber Yazarı Duygu Mukan Kruvaziyer Turizmin Geleceğini Yazdı

Vira Haber Yazarı Duygu Mukan, 'Korona Virüs Salgınında Kruvaziyer Turizmin Geleceği ve Önemli Gelişmeler' başlıklı yazısında önemli konulara değindi.

İşte o yazı:

Kruvaziyer gemilerin taşıdığı yolcuların ve mürettebatların karşılaşabileceği sağlık tehditlerinden ötürü birçok kruvaziyer tur şirketi korona salgını sürecinde operasyonlarını durdurma kararı almak zorunda kaldığını çoğumuz biliyoruz.

Bu kararların alınmasında en büyük etken birçok sağlık örgütünün yapılacak kruvaziyer seyahatlerinin de risk grubunda olduğunu rapor etmesidir.

Bu örgütlerden biri olan CDC (Centers for Disease Control and Prevention) yaptığı bildiride kruvaziyer seyahatlerin ötelenmesi gerektiği, gemiler ve teknelerdeki kapalı kabinlerde hastalığın yayılma hızının daha fazla olduğunu, buna ek olarak Amerika hükümetinin yapmış olduğu açıklamada hastalığın devingen durumlara neden olduğunu, bu yüzden güzergahlarda değişikliklerin söz konusu olabileceğini, limanlarda indirme yasağı uygulamasının ve hatta gemilerin karantina altına alınmasının söz konusu olabileceğini beyan etmiştir.

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