Türkiye'nin Üçüncü Büyük Limanında Son Doğru

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

BU YIL TAMAMLANACAK

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı 25 milyon ton kapasite ile Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi ön görülüyor.

Vira Haber